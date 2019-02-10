"Зоря" щедро переплатить за перехід гравця "Порту"

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"Зоря" переплатить за перехід гравця "Порту"
"Зоря" переплатить за перехід гравця "Порту" / Hélder Santos

Луганська "Зоря" може щедро переплатити за перехід захисника португальського "Порту" Фернанду Фонсеки.

Трансферна вартість Фонсеки складає 700 тис. євро, але португальський клуб отримає від "Зорі" 2,5 млн євро, повідомляє видання A Bola.

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21-річний португальський футболіст підпише контракт з луганським клубом на два з половиною сезони.

Водночас, як інформує FootballHub, ні про яку трансферну суму у 2,5 млн євро мова не йде. Видання стверджує, що Фонсека таки перейде до "Зорі" та підпише повноцінний контракт.

Правий захисник не перейде в "Зорю" на правах оренди, але луганський клуб грошей за футболіста не платитиме. Про деталі угоди буде повідомлено пізніше. Португалець має бути представлений офіційно у найближчі декілька днів

Зазначимо, що авторитетне видання Transfermarkt вже вказує Фонсеку в ролі гравця "Зорі", хоча ні луганці, ні португальці офіційно не повідомляли про домовленість.

У поточному сезоні захисник виступав за молодіжну команду "Порту". За першу команду "драконів" у своїй кар'єрі Фонсека провів лише один поєдинок.

Минулий чемпіонат він на правах оренди провів у складі "Ешторіла". На його рахунку 29 матчів за юнацькі та молодіжні збірні Португалії.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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