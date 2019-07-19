"Зоря" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника луганців
Луганська "Зоря" 25-го липня розпочинає боротьбу у Лізі Європи. Український клуб розпочне шлях до групового етапу турніру з 4-го кваліфікаційного раунду. Суперником українців буде чорногорський клуб "Будучност".
Минулий сезон
У сезоні 2018/2019 ФК "Будучност" завершив чемпіонат Чорногорії на другому місці. Клубу "Сутьєска", який став чемпіоном, майбутній суперник "Зорі" програв 9 очок. У чемпіонаті Чорногорії чемпіон та срібний призер зіграли 4 очні матчі. Двічі перемогу здобула "Сутьєска" й двічі було зафіксовано нічию.
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Водночас "Будучност" зміг реабілітуватися у Кубку Чорногорії. У півфіналі турніру команди за сумою двох матчів зіграли 1:1. ФК "Будучност" зумів пройти у фінал завдяки виїзному голу. У фіналі "біло-голубі" розгромили клуб "Ловчен" з рахунком 4:0. До слова, "Ловчен" закінчив чемпіонат Чорногорії на передостанньому місці.
Фото: facebook.com/pg/FkBuducnostPG
Попередній раунд кваліфікації Ліги Європи
В 1/8 фіналу кваліфікації Ліги Європи "Будучност" переміг естонський клуб "Нарва". ФК "Нарва" завершив чемпіонат Естонії тільки на 5-у місці. У першому матчі "Будучност" переміг суперника на класі з рахунком 2:0. У повторній грі, яка відбулася у Чорногорії, естонці капітулювали 4:1.
FK Budućnost x JK Narva Trans 4:1
[KRAJ MEČA] FK Budućnost x JK Narva Trans 4:1 Budućnost: ️ 2' Vučić, ️ 49' Bakić, ️ 56' Perović, ️ 78' Zarubica Narva: ️ 39' Golovljov #umomesrcujedinaОпубліковано Fudbalski klub Budućnost Podgorica - zvanična stranica Четвер, 18 липня 2019 р.
Нові гравці
У клуб зі столиці Чорногорії в літнє трансферне вікно встигли перейти четверо футболістів. Команду підсилили:
– 26-річний воротар Вук Радовіч (гравець перейшов з клубу "Арсенал" Тиват)
– 23-річний Мілош Вучіч (правий оборонець перебрався з "Сутьєски")
– 29-річний оборонець Нікола Дйуріч (перейшов із сербського клубу "Бачка")
– 30-річний нападник Петар Ґрбіч (перейшов із сербського клубу "Раднічкі" Ніш)
Усі футболісти перебралися в клуб з міста Подгориця безкоштовно. За даними Transfermarkt, за жодного футболіста "Будучност" не заплатив ані копійки.
Ключові футболісти
Одним з провідних футболістів "Будучності" є форвард Александр Вуячич. У чемпіонаті Чорногорії він забив 12 голів. До "Будучності" він приєднався тільки взимку 2019-го. Встиг зіграти 13 матчів, в яких забив 8 голів.
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Не менш важливим гравцем столичного клубу є досвідчений серб Мілош Мійіч. На його рахунку вісім голів у чемпіонаті Чорногорії. Усього він зіграв 32 матчі.
Капітаном чорногорського клубу є 19-річний оборонець Стефан Міліч. У минулому сезоні він відіграв 31 матч, в якому забив три голи. На цей момент його трансферна ціна складає 100 тисяч євро.
Найзірковішим футболістом "Будучності" є Петар Ґрбіч. Його трансферна ціна складає 500 тисяч євро. Серб найдорожчий футболіст клубу. Всього весь склад чорногорців коштує 4,15 мільйона євро.
Досягнення клубу
"Будучност" тричі ставав чемпіоном Чорногорії. У сезонах 2007/08, 2011/12 та 2016/17. Двічі "подорожні" вигравали Кубок Чорногорії – 2012/13, 2018/2019.
У єврокубках "Будучност" ніколи не грав на груповій стадії Ліги Європи чи Ліги чемпіонів. У Лізі чемпіонів клуб двічі припиняв виступ на стадії другого відбіркового раунду (2012/2013 та 2017/2018) та одного разу в першому відбірковому раунді (2008/2009).
Фото: facebook.com/pg/FkBuducnostPG
У Лізі Європи найбільшим досягненням клубу є участь у третьому відбірковому раунді (2010/2011). Шість разів команда вилітала в першому відбірковому раунді, ще двічі – у другому.
Інше
Прізвиська: "біло-голубі", "подорожні"
Заснування: 1925 рік
Стадіон: Міський стадіон Подгориці (місткість – 17 тисяч)
Президент: Зарко Бурич
Головний тренер: Бранко Брнович
Рейтинг: 290-е місце УЄФА