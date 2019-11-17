"Зоря" та "Дніпро-1" не змогли визначити сильнішого у результативній нічиїй

17 листопада заповнюючи паузу в чемпіонаті України, "Дніпро-1" провів спаринг з луганською "Зорею" – 2:2.

Дніпро-1 – Зоря 2:2

Голи: Когут, 22, Коркішко, 55 – Громов, 26, Хомченовський, 57

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По ходу зустрічі дніпряни двічі виходили вперед, але обидва рази луганчани відігравалися. Спершу на м'яч Когута в команді Скрипника голом з центру поля відповів Громов, а потім "Дніпро-1" знову вивів вперед Коркішко, але відіграв перевагу Хомченовський.

Зазначимо, що також на 22-й хвилині гри Когут не реалізував пенальті – Шевченко відбив удар гравця "Дніпра-1".

Раніше в рамках першого кола УПЛ "Зоря" і "Дніпро-1" зіграли внічию 1:1, а у другому колі чемпіонату України сильнішою виявилася команда Віктора Скрипника – 4:1. У наступному турі УПЛ підопічні Михайленко зіграють з "Ворсклою", "Зоря" зустрінеться з "Олександрією".