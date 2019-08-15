Зоря – ЦСКА: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 15-го серпня, луганська "Зоря" вдома прийме болгарський ЦСКА Софія в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Переглянути поєдинок в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Зоря" – ЦСКА Софія у кваліфікації Ліги Європи покаже телеканал УНІАН. Початок трансляції о 20:00.

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Переглянути матч ЦСКА – "Зоря" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Зоря" – ЦСКА Софія можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням.

"Зоря" пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучност" (3:1 і 1:0). Водночас ЦСКА подолав уже два етапи відбору. Болгарські "армійці" пройшли чорногорський "Титоград" (4:0, 0:0), а потім в серії пенальті здолали хорватський "Осієк" (1:0, 0:1 і 4:3 по пенальті).

Перша гра між клубами в Болгарії завершилася результативною нічиєю 1:1, відтак "Зоря" має хороші шанси пройти в наступний раунд.

Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі" читайте за посиланням.