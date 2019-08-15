Зоря – ЦСКА: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

77 Читать новость на русском
Зоря - ЦСКА: де дивитися онлайн 15 серпня 2019 ▷ ЛЕ 2019
Зоря – ЦСКА: де дивитися онлайн матч Ліги Європи / zarya-lugansk.com

У четвер, 15-го серпня, луганська "Зоря" вдома прийме болгарський ЦСКА Софія в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Переглянути поєдинок в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Зоря" – ЦСКА Софія у кваліфікації Ліги Європи покаже телеканал УНІАН. Початок трансляції о 20:00.

Читайте також: Зоря – ЦСКА: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Переглянути матч ЦСКА – "Зоря" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Зоря" – ЦСКА Софія можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням.

"Зоря" пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучност" (3:1 і 1:0). Водночас ЦСКА подолав уже два етапи відбору. Болгарські "армійці" пройшли чорногорський "Титоград" (4:0, 0:0), а потім в серії пенальті здолали хорватський "Осієк" (1:0, 0:1 і 4:3 по пенальті).

Перша гра між клубами в Болгарії завершилася результативною нічиєю 1:1, відтак "Зоря" має хороші шанси пройти в наступний раунд.

Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі" читайте за посиланням.

blog_ava
Через що жінки втрачають інтерес до сексу
14 серпня
2925
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Зоря Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга Європи: результати усіх матчів
14 серпня 20:54 Ліга Європи: результати усіх матчів
7081
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12484
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7398
"Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн
14 серпня 20:09 "Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн
1656
Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича
14 серпня 16:36 Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича
Ігор Саджениця 798
Новини
Більше новин
Залиште відгук