"Зоря" завдяки голу Русина перемогла ЦСКА й вийшла в плей-офф Ліги Європи: відео

Луганська "Зоря" у Запоріжжі провела матч-відповідь проти ЦСКА Софія у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Українська команда здобула мінімальну перемогу завдяки голу Назарія Русина.

Зоря – ЦСКА 1:0

Гол: Русин, 89

Вилучення: Русин, 90 – Турітсов, 22

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Після виїзної нічиєї 1:1 саме "Зоря" мала хороші шанси на прохід у наступний раунд. Луганці забили стратегічний гол на виїзді, що змушувало йти в атаку саме "армійців". Луганці ж отримали шанс грати на контратаках.

Та плани наставника "Зорі" Віктора Скрипника на перших хвилин були зіпсовані. Півзахисник Джоель Абу зазнав моторошної травми й не зміг продовжити гру. На поле вимушено вийшов Чеберко.

Перші хвилини матчу в Запоріжжі виявилися сумбурними. Багато боротьби велося у центрі поля. Перший напівмомент на 16 хвилині мала "Зоря". Будківський з м’ячем розвернувся у штрафному ЦСКА та віддав на Юрченка. Владлен пробив здалеку, але удар був надто слабким.

На 22 хвилині матчу арбітр матчу Аморі Делерю допустився жахливої помилки. Футболіст ЦСКА Малінов пробив по воротах луганців. М’яч очевидно влучив у руку Михайличенка, що врятувало луганців від пропущеного голу. Та пенальті арбітр не призначив.

"Зоря" відразу після цього епізоду вибігла в контратаку. Турітсов порушив правила проти Назарія Русина й рефері вилучив футболіста ЦСКА. Це неабияк розізлило тренерський штаб болгар, але арбітр свого рішення не змінив. Відтак, "Зоря" отримала чисельну більшість.

У першому таймі господарі поля не скористалися тим, що суперник був у меншості. Єдиний гострий момент луганці мали на 42 хвилині. Лівий оборонець Михайличенко увірвався у штрафний зі свого флангу й сильно пробив. Футболіст влучив точно в голкіпера. Болгарський клуб теж не турбував оборонців "Зорі", тому перший тайм завершився нічиєю 0:0.

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По перерві ЦСКА повністю віддав ініціативу "Зорі", яка безуспішно намагалася розірвати оборонні редути гостей. "Армійці" ж перейшли на контратакувальну гру, оскільки відчутною була втрата футболіста в першому таймі. На 55 хвилині одна з атак підопічних Скрипника повинна була завершитися пенальті. Простріл Михайличенка у штрафний рукою зупинив Бікель, але арбітр не угледів порушення правил.

На 67 хвилині серйозно потурбував голкіпера гостей Леднєв. Футболіст "Зорі", який з'явився на полі в другому таймі, потужно пробив з-за меж штрафного. Однак воротар Черняускас все ж відбив м'яч.

Після 70-ї хвилини клуб зі столиці Болгарії перехопив ініціативу та почав створювати моменти біля воріт "Зорі". Свої моменти мали й луганці. Зокрема, на 81 хвилині на ударну позицію гравці "Зорі" вивели Русина, але той не зумів переграти Черняускаса. За мить дальній постріл завдав Хомченовський, але воротар гостей знову був на висоті.

На 85 хвилині у лівий від воротаря "Зорі" кут пробив Мітков. Микита Шевченко момент удару бачив, тому парирував підступний удар. На 89 хвилині "Зорі" вдалося вийти вперед. Русин у штрафному ЦСКА вдало відтіснив корпусом суперника й пробив. М'яч з лінії вибив захисник. Однак Назарій за мить підхопив м'яч, знову обіграв оборонців й цього разу забив гол – 1:0.

На радощах Назарій зняв футболку й отримав за свій вчинок другу жовтку картку, яка стала червоною. Таким чином, команди догравали матч у рівних складах.

"Зоря" зуміла пройти у плей-офф, перемігши ЦСКА за сумою двох матчів 2:1. Раунд плей-офф стане фінальним у кваліфікації Ліги Європи. Переможці плей-офф зіграють на груповому етапі. Наступний суперник "Зорі" визначиться у матчі "Еспаньйол" – "Люцерн". Перший матч іспанці виграли (3:0).

Зоря – ЦСКА – відеоогляд матчу