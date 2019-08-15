Зоря – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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Заря – ЦСКА дивитися онлайн – трансляція матчу 15.08.2019
Зоря – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи / zarya-lugansk.com

Луганська "Зоря" приймає вдома ЦСКА Софія в рамках матчу-відповіді 3-го відбіркового етапу Ліги Європи. Переглянути поєдинок можна по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок матчу – о 20:00.

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Матч "Зоря" – ЦСКА Софія можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.

Перший матч між командами в Болгарії завершився результативною нічиєю 1:1. Цей результат дає "Зорі" хороші шанси вийти до наступного раунду.

Стартові склади команд на матч

Зоря: Шевченко, Михайличенко, Абу, Вернидуб, Тимчик, Хомченовський, Іванісеня, Юрченко, Кочергін, Будківський, Русин

ЦСКА Софія: Черняускас, Занєв, Томас, Альбентоса, Турітсов, Родрігеш, Малінов, Бікель, Джеферсон, Евандро, Соу

Зоря – ЦСКА Софія – онлайн-трансляція

Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі" читайте за посиланням.

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Теги: Новини Спорту Ліга Європи ФК Зоря Спорт Футбол
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