Зоря – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Луганська "Зоря" приймає вдома ЦСКА Софія в рамках матчу-відповіді 3-го відбіркового етапу Ліги Європи. Переглянути поєдинок можна по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.
Телетрансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок матчу – о 20:00.
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Матч "Зоря" – ЦСКА Софія можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.
Перший матч між командами в Болгарії завершився результативною нічиєю 1:1. Цей результат дає "Зорі" хороші шанси вийти до наступного раунду.
Стартові склади команд на матч
Зоря: Шевченко, Михайличенко, Абу, Вернидуб, Тимчик, Хомченовський, Іванісеня, Юрченко, Кочергін, Будківський, Русин
ЦСКА Софія: Черняускас, Занєв, Томас, Альбентоса, Турітсов, Родрігеш, Малінов, Бікель, Джеферсон, Евандро, Соу
Зоря – ЦСКА Софія – онлайн-трансляція
Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі" читайте за посиланням.