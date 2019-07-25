"Зоря" відкриє для України новий футбольний сезон

Вже на цьому тижні для України почнеться новий єврокубковий сезон. У четвер, 25 липня, "Зоря" в Лізі Європи зіграє з чорногорської "Будучностю".

Суперник луганчан стартував в турнірі раніше і вже встиг обіграти естонську "Нарву" (6:1 за сумою двох матчів).

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Першу зустріч "Зоря" проведе на виїзді, а вдома суперника прийме 1 серпня. Також вже відомо, що якщо українська команда пройде далі, то в третьому кваліфікаційному раунді зустрінеться з переможцем ЦСКА (Болгарія) – "Осієк" (Хорватія).

Для "Зорі" це буде не тільки перший матч в сезоні, ця гра також стане дебютною в Україні для Віктора Скрипника, який очолив команду в міжсезоння. Раніше фахівець працював головним тренером у клубі "Рига", а також в німецькому "Вердері". Скрипник поки що залишається єдиним українським тренером, який був керівником команди з топ-5 чемпіонатів Європи.

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Зараз у "Зорі" є всі шанси вдало стартувати в єврокубках. Луганчани явно вище класом свого суперника. У рейтингу УЄФА вони займають 117 місце, тоді як "Будучность" – 302. Портал transfermarkt оцінює склад "Зорі" в 13,65 мільйона євро, тоді як гравців "Будучность" в 4,15 мільйона євро, а всіх футболістів чемпіонату Чорногорії у 21,92 мільйона євро. "Будучность", до речі, віце-чемпіон своєї країни, а луганчани, нагадаємо, фінішували в Прем'єр-лізі п'ятими.

Parimatch впевнений в тому, що українська команда пройде далі на 85%. Що ж стосується першої гостьової зустрічі, то тут у "Зорі" 53% на перемогу і 26% на нічию. До речі, статистика тут теж не на користь чорногорців, в минулий раз вони виходили в третій кваліфайн дев'ять років тому.

Додамо, також, що матч довірили провести італійському арбітрові Массіміліано Ірраті. Він адвокат за професією і в основному працює на матчах Серії А. Йому 40 років, так що він досить молодий, як для рефері. У вільний від футболу час Ірраті працює адвокатом. З українськими клубами він не перетинався, але був запасним арбітром під час товариського матчу Румунія – Україна (3:4).

Матч "Будучность" – "Зоря" розпочнеться о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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