"Зоря" відмовила колишньому тренеру "Манчестер Сіті"

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів про фахівців, яких луганський клуб міг запросити на тренерський місток. Серед потенційних наставників був відомий швед Свен-Йоран Ерікссон.

За словами Рафаїлова, сам Свен-Йоран виявив бажання очолити луганський клуб.

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У мене була розмова з його агентом, але виник ряд питань – мовне, побутове. Він би отримав в Україні культурний шок, приїхавши до нас із ситої Європи. Тренер-іноземець для "Зорі" – зараз це неприйнятно. Тому ми зупинили вибір на Вікторі Скрипнику,

– цитує Рафаїлова Sport Arena.

Наприкінці весни у ЗМІ також з'явилися чутки, що швед Ерікссон може очолити київське "Динамо". Він начебто також пропонував свої послуги керівництву київського клубу. Але в "Динамо" вирішили залишити білоруського фахівця Олександра Хацкевича.

Свен-Йоран Ерікссон розпочав тренерську кар'єру у 1976 році. Серед відомих клубів Ерікссон працював у португальській "Бенфіці", італійських клубах "Рома", "Фіорентина", "Лаціо", в англійському "Манчестер Сіті", збірних Англії та Мексики.

71-річний фахівець ставав чемпіоном Швеції, Італії, тричі Португалії. Разом з "Лаціо" швед вигравав Кубок володарів кубків (1998/99) та Суперкубок УЄФА (1999). Останнім місце роботи тренера була збірна Філіппін.