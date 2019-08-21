"Зоря" відправилася в Барселону на матч з "Еспаньйолом" в Лізі Європи: хто полетів з командою

У середу, 21 серпня, чартерний рейс з делегацією луганської "Зорі" відправився в Іспанію на перший матч раунду плей-офф Ліги Європи, в якому зустрінеться з "Еспаньйолом".

На матч в плей-офф кваліфікації Ліги Європи в Іспанії головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник взяв 20 футболістів. Серед них і захисник Джоель Абу Ханна, який втратив свідомість під час попереднього матчу Ліги Європи проти болгарського ЦСКА. Як це було: Гравець "Зорі" втратив свідомість після зіткнення, його винесли з поля на ношах Список гравців "Зорі", які полетіли в Іспанію: Воротарі: Микита Шевченко, Заурі Махарадзе, Нікола Василь

Захисники: Джоель Абу Ханна, Микита Каменюка, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Максим Білий,

Півзахисники: Леван Арвеладзе, Євген Чеберко, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський, Дмитро Іванісеня

Форварди: Пилип Будківський, Владислав Кабаєв, Богдан Лєднєв, Максим Луньов, Артем Громов, Владислав Кочергін, Назарій Русин. Читайте також: Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря" Ввечері в середу на команду очікує тренування на стадіоні RCDE. У четвер, 22 серпня, матч "Еспаньйол" – "Зоря" розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.