"Зоря" відправилася в Барселону на матч з "Еспаньйолом" в Лізі Європи: хто полетів з командою

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"Зоря" відправилася в Барселону на матч з "Еспаньйолом" в Лізі Європи: хто полетів з командою

У середу, 21 серпня, чартерний рейс з делегацією луганської "Зорі" відправився в Іспанію на перший матч раунду плей-офф Ліги Європи, в якому зустрінеться з "Еспаньйолом".

На матч в плей-офф кваліфікації Ліги Європи в Іспанії головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник взяв 20 футболістів. Серед них і захисник Джоель Абу Ханна, який втратив свідомість під час попереднього матчу Ліги Європи проти болгарського ЦСКА.

Як це було: Гравець "Зорі" втратив свідомість після зіткнення, його винесли з поля на ношах

Список гравців "Зорі", які полетіли в Іспанію:

Воротарі: Микита Шевченко, Заурі Махарадзе, Нікола Василь
Захисники: Джоель Абу Ханна, Микита Каменюка, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Максим Білий,
Півзахисники: Леван Арвеладзе, Євген Чеберко, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський, Дмитро Іванісеня
Форварди: Пилип Будківський, Владислав Кабаєв, Богдан Лєднєв, Максим Луньов, Артем Громов, Владислав Кочергін, Назарій Русин.

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Ввечері в середу на команду очікує тренування на стадіоні RCDE. У четвер, 22 серпня, матч "Еспаньйол" – "Зоря" розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Ліга Європи ФК Зоря
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