"Зоря" випустила гравців в різних футболках на матч з "Дніпром-1": фото курйозу

39 Читать новость на русском
ФК "Зоря"
ФК "Зоря"

Футболісти "Зорі" вийшли в різних майках на матч 2-го туру УПЛ проти "Дніпра-1", який завершився бойовою нічиєю.

Гра ознаменувалася курйозним епізодом – гравці "Зорі" вийшли на поле в різних футболках.

Огляд матчу: "Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео

Велика частина команди Віктора Скрипника грала з емблемою спонсора "Фаворит Спорт". А ось два футболісти, серед яких і капітан Віталій Вернидуб, з невідомих причин бігали в формі без титульного спонсора попереду.


Фото: Скріншот

У перерві ця помилка була виправлена – Вернидуб з Будковським вийшли на другий тайм в нових футболках, на яких логотип уже був.

Цікаво, що Сергій Рафаїлов перед початком сезону розповідав про непотрібність такого заходу, як презентація форми. І він має рацію, адже на поле футболісти можуть вийти не в тій формі, яку могли б презентувати.

Наступний свій матч "Зоря" проведе в четвер, 8 серпня, коли в рамках третього раунду кваліфікації на виїзді протистоятиме софійському ЦСКА. Старт зустрічі – о 20:30 за київським часом.

Про суперника: "Зоря" зіграє проти ЦСКА Софія у Лізі Європи: що відомо про суперника

blog_ava
Пропагандисти "Росія 1" осоромились через мітинги у Москві і мера міста
сьогодні
2443
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт ФК Зоря
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Зоря" випустила гравців в різних футболках на матч з "Дніпром-1": фото курйозу
сьогодні 08:46 "Зоря" випустила гравців в різних футболках на матч з "Дніпром-1": фото курйозу
39
Трансфери команд УПЛ: онлайн
4 серпня 06:01 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11437
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4 серпня 18:30 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6433
"Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео
4 серпня 22:10 "Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео
346
"Колос" переміг на виїзді "Олімпік" у матчі з трьома вилученнями: відео
4 серпня 19:03 "Колос" переміг на виїзді "Олімпік" у матчі з трьома вилученнями: відео
471
Новини
Більше новин
Залиште відгук