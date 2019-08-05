"Зоря" випустила гравців в різних футболках на матч з "Дніпром-1": фото курйозу

Футболісти "Зорі" вийшли в різних майках на матч 2-го туру УПЛ проти "Дніпра-1", який завершився бойовою нічиєю.

Гра ознаменувалася курйозним епізодом – гравці "Зорі" вийшли на поле в різних футболках.

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Велика частина команди Віктора Скрипника грала з емблемою спонсора "Фаворит Спорт". А ось два футболісти, серед яких і капітан Віталій Вернидуб, з невідомих причин бігали в формі без титульного спонсора попереду.



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У перерві ця помилка була виправлена – Вернидуб з Будковським вийшли на другий тайм в нових футболках, на яких логотип уже був.

Цікаво, що Сергій Рафаїлов перед початком сезону розповідав про непотрібність такого заходу, як презентація форми. І він має рацію, адже на поле футболісти можуть вийти не в тій формі, яку могли б презентувати.

Наступний свій матч "Зоря" проведе в четвер, 8 серпня, коли в рамках третього раунду кваліфікації на виїзді протистоятиме софійському ЦСКА. Старт зустрічі – о 20:30 за київським часом.

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