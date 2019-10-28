"Зоря" виставила на трансфер чотирьох футболістів включно з перспективним воротарем

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, що клуб виставив на трансфер чотирьох футболістів. Луганці хочуть продати Уратіву, Матеуса, Феліпе й Івановича.

Рафаїлов в інтерв'ю сайту "Зорі" висловив сподівання, що гравці покинуть луганську команду під час найближчого трансферного вікна.

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Урата, Матеус, Феліпе й Іванович на контракті із "Зорею". Тренуються з дублем і йти нікуди не хочуть. Вони виставлені на трансфер і сподіваюся в це трансферне вікно клуб покинуть, – сказав Рафаїлов.

22-річний воротар Феліпе перейшов у "Зорю" взимку 2018 року. Його контракт чинний до кінця 2020 року. Трансферна ціна на бразильця складає 500 тисяч євро.

23-річний бразилець Матеус приєднався до луганців у березні 2019 року, підписавши контракт до 2021 року. Його ціна на трансферному ринку складає 300 тисяч євро.

Інформації про Урату й Івановича немає на офіційному сайті "Зорі" та Української прем'єр-ліги.

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Також Рафаїлов прокоментував майбутнє легіонерів Сіласа та Рафаеля, які були віддані в оренду. Сілас виступає в оренді в ізраїльському "Іроні", а Рафаель – у братиславському "Словані".

Якщо Сілас і Рафаель будуть потрібні головному тренеру, то можуть повернутися. Все залежить від гравців. Ми готові деяких наших футболістів віддати в оренду. Деякі з них вже в оренді. Питання в тому, чи хочуть їх брати,

– сказав Рафаїлом.

Врешті-решт, Рафаїлов заявив, що "Зоря" не розглядала питання про запрошення Євгена Хачеріді. Як відомо, захисник перейшов у "Динамо" Брест.