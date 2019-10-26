Зоря – Ворскла: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Луганська "Зоря" в рамках 12 туру чемпіонату України 26 жовтня прийме у Запоріжжі "Ворсклу". Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу "Зоря" – "Ворскла" в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок гри у Запоріжжі о 17:00.

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Матч "Зоря" – "Ворскла" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.

Також поєдинок доступний у YouTube на каналі Football Hub.

Зоря – Ворскла: онлайн-трансляція матчу

Після першої половини сезону "Зоря" перебуває у верхній частині турнірної таблиці. Підопічні Віктора Скрипника набрали 19 очок в 11 матчах.

Натомість полтавці провалили перше коло. Хлопці Віталія Косовського набрали тільки 8 очок та перебувають серед аутсайдерів.

Огляд матчу "Зоря" – "Ворскла" читайте на сайті Спорт24.