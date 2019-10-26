"Зоря" розгромила "Ворсклу", Русин та Лєднєв забили чудові голи: відео

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Зоря – Ворскла: огляд, рахунок, відео голів матчу 26.10.2019
Зоря – Ворскла: результат матчу та відео голів / zarya-lugansk.com

Луганська "Зоря" в рамках 12 туру чемпіонату України з розгромним рахунком перемогла "Ворсклу". Для полтавців це вже 8 поразка у чемпіонаті.

Зоря – Ворскла 4:0

Голи: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (п), Кабаєв, 62, Лєднєв, 77

Вилучення: Баєнко, 56 (Ворскла) 

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"Зоря" прогнозовано більш агресивно розпочала матч. Кабаєв в один дотик хотів закрутити в ближній кут після пасу Михайличенка, але пробив трішки вище. Наступний момент був у Лєднєва. Богдан потужно пробив зі штрафного, але воротар парирував удар.

Не зміг врятувати Різник свою команду після прекрасного удару Русина. Орендований у "Динамо" нападник з меж штрафного закрутив у дев'ятку обвідним ударом – 1:0.

На 21 хвилині гол Русина на правому фланзі намагався повторити ексдинамівець Михайличенко. Удару Богдана зовсім трішки забракло точності. Наприкінці тайму "луганцям" вдалося закріпити перевагу. Михайличенко вривався у штрафний, однак його збив Васін. Фол був на межі штрафного, але арбітр прийняв рішення поставити пенальті, яке реалізував Юрченко.

Після перерви справи команди Віталія Косовського стали ще гірші. Спершу на 56 хвилині полтавці залишилися у меншості через вилучення Баєнка. А через шість хвилин третій гол за "Зорю" забив Кабаєв. Владислав з гострого кута увігнав м'яч у сітку.

На 72 хвилині непристойним рахунок ледь не зробив Русин. Назарій продавив оборонця "Ворскли" та знайшов можливість завдати удару. Від сорому "Ворсклу" врятувала поперечина.

Все ж "Зоря" свій 4-й м'яч провела. Лєднєв розрядив свою гармату з-за меж штрафного, встановивши підсумковий рахунок – 4:0.

Завдяки цій перемозі "Зоря" піднялася у турнірній таблиці на 3 сходинку. Наступну гру "чорно-білі" проведуть 3 листопада проти "Дніпра-1". Натомість полтавська "Ворскла" серед аутсайдерів чемпіонату. 2 листопада полтавці зіграють проти "Десни".

Зоря – Ворскла відеоогляд матчу

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ворскла ФК Зоря
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