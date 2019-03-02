Зоря – Ворскла: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Луганська "Зоря" після розгромної поразки від "Динамо" прийматиме полтавську "Ворсклу". Останні теж свій попередній матч програли з розгромним рахунком – львівським "Карпатам". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

"Зоря" та "Ворскла" претендують на потрапляння у топ-6 за підсумками першої частини чемпіонату України. Однак на три місця претендують одразу шість команд. Тож перемога в очній зустрічі проти прямого конкурента не лише збільшить шанси надалі боротися за єврокубки, але й позбавить цієї можливості суперника.

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При цьому що у цій грі букмекери віддають перевагу "Зорі". Та коефіцієнти на перемогу однієї з команд доволі різняться.

Прогноз PariMatch

У них перемога "Зорі" отримала коефіцієнт 2,08. Натомість тут найбільший коефіцієнт на те, що переможе "Ворскла" – 4,20. Нічия у цьому матчі їх експертами оцінена в 3,00.

Прогноз від zirkabet

Зате тут перемога "Ворскли" має лише 3,33. Хоча інші коефіцієнти майже без змін – 2,11 перемога "Зорі" та 3,02 на нічийний результат.

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Прогноз від "Фаворит спорт"

Вони оцінили перемогу господарів поля коефіцієнтом 2,20. На те, що переможе "Ворскла" – 3,60. Нічия – 3,15.

Матч "Зоря" – "Ворскла" відбудеться у неділю, 3 березня. Початок зустрічі о 14:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.