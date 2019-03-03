"Зоря" розгромила "Ворсклу" у матчі чемпіонату України: відео голів

У матчі між луганською "Зорею" та полтавською "Ворсклою" зійшлися команди, які претендують на четверте місце в УПЛ. Окрім того, обидві команди ще не гарантували собі потрапляння у топ-6. Тому між ними очікувався запеклий двобій.

Зоря – Ворскла 3:0

Голи: Сілас, 45+1, Громов, 62, Караваєв, 77

Команди матч у Запоріжжі розпочали доволі обережно. Ніхто не хотів "нарватися" на атаку суперника. Тож моментів було обмаль у першому таймі. У "Ворсклі" слід відзначити лише удар Шарпара.

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Ще у першому таймі наставнику "Ворскли" Василю Сачку довелося провести заміну. Замість захисника Пердути вийшов Ребенок. Травма чи зміна тактики – так і не було відомо.

На 25-тій хвилині сталася сутичка на полі. Артур у повітрі зіштовхнувся з Громовим. Після чого останній опинився на газоні та тримався за обличчя. Це не сподобалося Хомченовському, який одразу підбіг до суперника. Туди ж направилися й решта футболістів. Та арбітр не дав перерости цьому в сутичку – жовтка картка для Артура і гра продовжилась.

До забитого гола можна ще пригадати момент Караваєва. Але він не зумів переграти голкіпера Ткаченка, який у воротах замінив Шуста.

Наприкінці першого тайму Ткаченко зіграв на виході, кулаками вибивши м’яч. Навіс же йшов на Тимчика. Тож відбулося зіткнення, після якого гравець "Зорі" опинився на газоні. Та арбітр не побачив порушення в цьому епізоді. Тож гра продовжилась.

Перший гол у матчі було забито вже у доданий до першого тайму час. Тимчик отримав пас на фланзі. На лінії штрафного він пройшов у боротьбі Ребенка. Останній у падінні зумів вибити м’яч з під ніг суперника. Але невдало. Якраз туди, де стояв Будківський у штрафному майданчику. Нападник спиною до воріт скинув м’яч під удар Сіласу, і півзахисник потужно низом пробив у кут воріт.

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Вже у другому таймі команди стали грати більш активно попереду. Але голи продовжили влітати у ворота "Ворскли". Громов подвоїв рахунок, пробивши у падінні після скидки від партнера. При цьому що ніхто не зумів завадити півзахиснику "Зорі" пробити з меж штрафного майданчика.

Відповісти "Ворскла" могла майже одразу. Та після удару Васіна зі штрафного м’яч влучив у перекладину воріт. А після дриблінгу Шарпара м’яч відскочив до його партнера, та пробити з близької відстані Луїса Феліпе той не зумів.

Невдовзі "Зоря" могла зробити рахунок розгромний. Та Тимчик з гострого кута хоч і пробив, але занадто слабо і в руки воротарю.

Та розгрому "Ворскла" не уникла. Третій гол у виконані "Зорі" вийшов дуже красивим. Після подачі з кутового гравці луганського клубу підхопили м’яч та продовжили атаку. Все закінчилося навісом на Караваєва. Захисник одним дотиком прийняв м’яч, а другим потужно пробив у верхній кут воріт.

У кінці новачок полтавчан Шехіч міг відквитати один гол. Та пробив низом повз рамку воріт.

"Зоря" перемагає та піднімається на четверте місце. "Ворскла" опускається на шосту позицію. Команда за два перші матчі у 2019 році пропустила сім голів, так і не забивши жодного.