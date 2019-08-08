"Зоря" втратила Громова, але посилилася форвардом "Динамо": що очікувати від луганчан у ЛЄ

Блискуче стартувавши в Лізі Європи, де "Зоря" розібралася з чорногорською "Будучностю", луганчан тепер очікує перевірка болгарським ЦСКА. Клуб із Софії, нагадаємо, пройшов до третього кваліфікаційного раунду обігравши в серії післяматчевих пенальті хорватський "Осієк".

ЦСКА серйозніший суперник, хоча і його підопічні Віктора Скрипника повинні проходити. З цим згодні й аналітики Parimatch. Вони дають 63% на те, що в третьому кваліфікаційному раунді ми побачимо саме "Зорю". Хоча, в першому матчі шансів на перемогу все ж більше у віце-чемпіона Болгарії, який гратиме вдома: 42% проти 28% (і 30% на нічию).

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Уже відомо, що переможець пари вийде на того, хто виявиться сильнішим у протистоянні "Люцерн" – "Еспаньол", але про це поки що думати рано.

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Варто відзначити, що українська команда в міжсезоння готувалася дуже ретельно і явно розраховує вийти, як мінімум, в груповий етап Ліги Європи. Днями до "Зорі" приєднався нападник Назарій Русин, який раніше виступав за "Динамо" (27 матчів, 7 голів). Ще раніше в складі луганчан з'явився боснійський голкіпер Нікола Васил, а також захисники Лазіо з Бразилії та Джоель Абу Ханна з Німеччини. Правда, не полетів до Болгарії Артем Громов, який забив "Будучності" три м'ячі у двох матчах.

Поки що можна лише здогадуватися, яку саме тактику оберуть тренери команд. Деякі вболівальники чекають, що першим номером стануть діяти господарі, оскільки нічийний результат буде не найгіршим результатом для "Зорі", яку чекає зустріч вдома. Навіть якщо так і станеться, нам навряд чи варто чекати сухий оборонний футбол від луганчан. Таке рішення не в дусі Віктора Скрипника, у фахівця такого калібру завжди знайдеться кілька сюрпризів для будь-якого суперника. І зовсім скоро ми дізнаємося, чим саме "Зоря" збирається дивувати ЦСКА.

До слова: ЦСКА – Зоря: де дивитися онлайн матч Ліги Європи