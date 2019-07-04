"Зоря" зіграла внічию з "Хайдуком", за луганців забив потенційний новачок

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"Зоря" зіграла внічию з "Хайдуком"
"Зоря" зіграла внічию з "Хайдуком" / ФК "Зоря"

"Зоря" провела другий контрольний матч на зборах в Словенії. Команда Віктора Скрипника зіграла внічию з "Хайдуком" зі Спліта (1:1).

Зоря – Хайдук 1:1
Голи: Абу Ханна, 51 – Сіміч, 40

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Суперник українців вийшов вперед наприкінці першого тайму, після розіграшу кутового.

Натомість на початку другої половини зустрічі 21-річний німець, який перебуває в "Зорі" на перегляді, Абу Ханна відновив паритет у зустрічі та встановив остаточний рахунок – 1:1.

Варто зазначити, що на перегляді в "Зорі" знаходиться воротар. Потенційний новачок вийшов на заміну замість основного голкіпера луганчан Заур Махарадзе на 60-й хвилині.

Наступний спаринг команда Скрипника проведе 7 липня проти сербського "Пролетара".

У понеділок, 1 липня, "Зоря" провела перший контрольний матч на зборі в Словенії, обігравши команду "Шкендія", яка представляє Північну Македонію.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря
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