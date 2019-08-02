"Зоря" зіграє проти ЦСКА Софія у Лізі Європи: що відомо про суперника

Луганська "Зоря" 8-го та 15-го серпня проведе два матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Суперником українського клубу буде клуб з Болгарії – ЦСКА Софія.

Минулий сезон

У минулому сезоні ЦСКА залишився без трофеїв. У чемпіонаті Болгарії "армійці" програли тільки одне очко "Лудогорцу", який у кваліфікації Ліги чемпіонів цього сезону програв "Ференцварошу". Усього столична команда провела в чемпіонаті 36 матчів (24 перемоги, 6 нічиїх та 6 поразок).

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У Кубку Болгарії ЦСКА програв на стадії 1/2 фіналу. "Червоні" за сумою двох поєдинків програли клубу "Ботев" з рахунком 5:6. У матчі-відповіді команди зіграли внічию 3:3, при чому суперник ЦСКА другий тайм грав удев’ятьох.

Попередній раунд кваліфікації

ЦСКА розпочав свій шлях у Лізі Європи до групового етапу з першого кваліфікаційного раунду. За сумою двох матчів "армійці" здолали команду "Тітоград" з Чорногорії з рахунком 4:0. У першому матчі була зафіксована перемога ЦСКА 4:0, а в повторній грі – 0:0.

У другому кваліфікаційному раунді, з якого стартувала й "Зоря", болгари зустрічалися з хорватським клубом "Осієк". У першій грі ЦСКА здобув перемогу 1:0, але з таким же рахунком програв на виїзді. Відтак, доля путівки у півфінал кваліфікації вирішувалася у серії пенальті. У лотереї ЦСКА вирвав перемогу.

Нові гравці

У новому сезоні у ЦСКА перейшли 8 нових футболістів з інших клубів. Усі гравці перейшли безкоштовно.

– 28-річний бразильський італієць Густаво Бусатто (перейшов безкоштовно з "Ітуано")

– 30-річний іспанець Альбентоса Рауль (перейшов як вільний агент)

– 23-річний португалець Томас Нуну (перейшов безкоштовно з "Белененсеш")

– 30-річний Грем Кері (перейшов як вільний агент з клубу "Плімут")

– 29-річний італієць Дієго Фабрінні (перейшов безкоштовно з "Ботошані")

– 23-річний нігерійський англієць Вів Соломон-Отабор (перейшов як вільний агент з "Бірміенгема")

– 25-річний шотландець Тоні Уотт (перейшов як вільний агент з "Сент-Джонстон")

– 24-річний росіянин Денис Давидов (перейшов як вільний агент з клубу "Нижній Новгород")

Ключові футболісти

Найкращим футболістом ЦСКА у минулому сезоні був бразильський форвард Маурідес. Він провів 21 матч, в якому забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі. Та цей гравець покинув команду. За його відсутності лідерами атаки ЦСКА є 25-річний Алі Соу, який у минулому сезоні забив 9 голів у 18 поєдинках.

Два голи у Лізі Європи встиг забити 22-річнмий бразилець Евандро. Важливим гравцем ЦСКА є 27-річний португалець Тьяго Родрігес. У минулому сезоні він відіграв за "армійців" 40 матчів (забив 9 голів та віддав 13 результативних передач).



Фото: facebook.com/cskasofiaofficial

Португалець є найдорожчим футболістом ЦСКА. Його вартість складає 3 мільйони євро. Загалом весь склад ЦСКА коштує 24,60 мільйони євро.

Досягнення клубу

Основні досягнення ЦСКА припали на минуле століття. До 2000 років "армійці" 28 разів виграли чемпіонат Болгарії. Ще тричі столична команда вигравала чемпіонат Болгарії у новітній історії (2003, 2005, 2008).

12 разів ЦСКА вигравав Кубок Болгарії. Дев’ять разів червоні" вигравали Кубок Болгарії до 1999 року. Ще тричі Кубок Болгарії діставався ЦСКА у новітній історії (2006, 2011, 2016). Суперкубок Болгарії ЦСКА вигравав чотири рази (1989, 2006, 2008, 2011).

ЦСКА – найуспішніший болгарський клуб в європейських турнірах: два півфінали в Кубку чемпіонів (1967, 1982) й один півфінал у Кубку володарів кубків УЄФА: (1989).

ЦСКА також називають "вбивцею європейських чемпіонів". У своїй історії клуб виграв матчі в "Аякса" у 1974 році (2:0 і 0:1), "Ноттінгема" у 1981 році (1:0 і 1:0) і "Ліверпуля" у 1982 (2:0 і 0:1) і 2005 (0:1) роках. "Аякс", "Ноттінгем" та "Ліверпуль" за рік до поразки від ЦСКА вигравали Кубок чемпіонів (Ліга чемпіонів).

Інше

Прізвиська: "армійці", "червоні"

Заснування: 1948 рік

Стадіон: Болгарська Армія (місткість – 22 015)

Президент: Гріша Ганчев

Головний тренер: Хрісто Янев

Рейтинг: 289-е місце УЄФА