"Зоря" несподівано розірвала контракт з іноземним футболістом

Бразильський захисник Лазіо несподівано покинув луганську "Зорю". Співпраця з футболістом припинена за обопільною згодою.

Про те, що 24-річний бразилець покидає луганський клуб, повідомляє сайт "Зорі".

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У "Зорі" повідомили, що Лазіо тренуватиметься індивідуально на базі клубу до відкриття кордону, коли зможе покинути Україну.

Мені дуже приємно було працювати у "Зорі". Тут всі до мене добре ставилися. Буду згадувати цей час із теплотою. З надією і вірою дивлюся у майбутнє і, сподіваюся, скоро настане новий етап моєї кар'єри,

– розповів Лазіо.

Що відомо про Лазіо

Бразилець перейшов у "Зорю" влітку 2019-го року. Ймовірно, Лазіо перейшов у "Зорю" як вільний агент.

До цього центральний оборонець виступав за бразильський клуб "Атлетіко Ітапемірім".

У "Зорі" Лазіо не зміг закріпитися в основному складі. Бразилець не провів жодного офіційного матчу за луганський клуб.