24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

"Зоря" несподівано розірвала контракт з іноземним футболістом

- Читать новость на русском
Лазіо
Лазіо / zoryafc.com

Бразильський захисник Лазіо несподівано покинув луганську "Зорю". Співпраця з футболістом припинена за обопільною згодою.

Про те, що 24-річний бразилець покидає луганський клуб, повідомляє сайт "Зорі".

Читайте також Скрипник відповів на чутки про переговори з "Динамо" – зізнання тренера "Зорі"

У "Зорі" повідомили, що Лазіо тренуватиметься індивідуально на базі клубу до відкриття кордону, коли зможе покинути Україну.

Мені дуже приємно було працювати у "Зорі". Тут всі до мене добре ставилися. Буду згадувати цей час із теплотою. З надією і вірою дивлюся у майбутнє і, сподіваюся, скоро настане новий етап моєї кар'єри,
– розповів Лазіо.

Що відомо про Лазіо

Бразилець перейшов у "Зорю" влітку 2019-го року. Ймовірно, Лазіо перейшов у "Зорю" як вільний агент.

До цього центральний оборонець виступав за бразильський клуб "Атлетіко Ітапемірім".

У "Зорі" Лазіо не зміг закріпитися в основному складі. Бразилець не провів жодного офіційного матчу за луганський клуб.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту ФК Зоря Трансфери Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Фантастичний трюк з м'ячем від українського футболіста: відео
сьогодні , 11:38 Фантастичний трюк з м'ячем від українського футболіста: відео
Юрій Семенюк
Кличко готує легендарного Холіфілда до повернення у ринг: відео
сьогодні , 11:17 Кличко готує легендарного Холіфілда до повернення у ринг: відео
Михайло Гема
Секс-ляльки замість фанатів: корейський клуб оштрафували за оригінальне заповнення трибун – фото
21 травня , 17:33 Секс-ляльки замість фанатів: корейський клуб оштрафували за оригінальне заповнення трибун – фото
Юрій Семенюк