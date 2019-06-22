Зозулі буде важко перейти в будь-який іспанський клуб через погану репутацію, – журналіст

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля має серйозні проблеми зі зміною клубу.

Журналіст видання El Digital de Albacete Уго Пінья вважає малоймовірним трансфер Романа Зозулі в клуб Ла Ліги "Вальядолід". На його думку українця виставили в поганому світлі, через що йому буде нелегко знайти собі новий притулок в Іспанії.

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"Вальядолід" може бути реально зацікавлений у послугах Зозулі, але він там ніколи не стане гравцем основи. Стосунки з фанатами також будуть складними. Іспанія це не расистська країна, але із Зозулею все інакше.

Чи думають фанати "Вальядоліда", що Роман нацист? На жаль, так. Його виставили у поганому світлі, через що йому буде важко перейти в будь-який іспанський клуб. Сумніваюсь, що Зозуля наважиться піти з клубу, де його люблять,

– заявив Уго Пінья в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

Спорт 24 писав, що інтерес до Романа Зозулі проявляє київське "Динамо", яке хоче повернути вихованця клубу назад до свого складу. Сам гравець і його сім'я позитивно дивляться на варіант повернення в Україну.

"Альбасете" в минулому розіграші Сегунди зайняв четверте місце, що дозволило йому взяти участь в стикових матчах за право вийти до Прімери. "Альбасете" виступив там невдало, і в півфіналі плей-офф поступився "Мальорці" (0:2, 1:0).

Зозуля перейшов у "Альбасете" в 2017 році. У минулому розіграші Сегунди Роман відіграв за іспанський клуб 37 поєдинків – на його рахунку 11 забитих м'ячів і 2 асисти.

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