Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / ФК "Альбасете"

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля не допоможе своїй команді в матчі 28 туру Сегунди проти "Кадіса".

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) відхилила апеляцію клубу щодо скасування жовтої картки українця, яку він отримав у матчі з "Реал Ов'єдо" (0:0).

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На 27-й хвилині матчу український нападник відзначився голом у воротах суперника, щоправда, у момент удару гравець випадково зачепив м’яч рукою, через що Зозуля і побачив перед собою "жовте світло".

Для Зозулі ця картка стала п'ятою в сезоні, що означає дискваліфікацію на матч проти "Кадіса", який відбудеться 2 березня. Цей матч має важливе значення для "Альбасете" з боку турнірного становища.

Після 27 турів "Альбасете" Романа Зозулі є претендентом на пряме підвищення у класі. Команда українця має в активі 50 очок та посідає 2 сходинку у турнірній таблиці Сегунди.

Дивіться відеоогляд матчу Альбасете – Реал Ов'єдо

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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