Зозуля доклався до перемоги у матчі битви аутсайдерів
У 33 турі другого за силою дивізіону Іспанії "Альбасете", де виступає Роман Зозуля зіграв на виїзді із "Естремадурою". Українець доклав зусиль, щоб принести перемогу команді у надважливому поєдинку.
Український нападник Роман Зозуля розпочав гру на лаві запасних, пише 24 канал.
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Важлива перемога "Альбасете"
Господарі трохи більше володіли перевагою у зустрічі, але саме гостям вдалось відкрити рахунок перед свистком на перерву. На 45+2 хвилині відзначився Майкель.
У другому таймі команда Зозулі усіма силами оборонялась, щоб втримати важку перемогу.
На 51-й хвилині матчу у складі гостей з'явився Роман Зозуля, але забити гол чи віддати результативну передачу не вдалося.
Фінальний свисток судді зафіксував підсумковий рахунок зустрічі – 0:1.
Перемога дозволила "Альбасете" покинути зону вильоту та піднятись на 17 сходинку турнірної таблиці. У їх активі 38 набраних пунктів. "Естремадура" залишилась на 19 місці із 32 очками.
- Роман Зозуля підписав контракт з іспаньким клубом у 2017 році.
- У листопаді 2019 року представники "Альбасете" проводили опитування серед вболівальників, за результатами найкращим гравцем клубу було визнано Романа Зозулю.
- У футболіста далі триває конфлікт із вболівальниками "Райо Вальєкано", який триває ще з 2017 року, коли український футболіст повинен був перейти в цей клуб на правах оренди з "Бетіса", але проти трансферу виступили фанати, які звинуватили гравця у нацистських поглядах за підтримку української армії.