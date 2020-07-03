У 37 турі другого за силою дивізіону Іспанії "Альбасете", де виступає Роман Зозуля зіграв на виїзді із "Алькорконом" іншого українця М'якушка. Зозуля доклав зусиль, щоб принести команді нічийний результат.

У рамках 37 туру іспанської Сегунди "Альбасете" зустрічався "Алькорконом" українця М'якушка. пише 24 канал.

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Асист українця

Зозуля з'явився на полі з перших хвилин. Вже на 9-й хвилині зустрічі рахунок у матчі відкрили гості. Швидка комбінація у виконанні "Алькоркона" застала зненацька голкіпера "Альбасете", який незграбно відбив м'яч під собою, тож досвідченому Сандасу нічого не залишалось, як просто відправити м'яч в порожні ворота –0:1.

У другій частині зустрічі команда Зозулі змогла відігратись, гольовий пас головою у активі українця. Він зробив результативну передачу на Дані Охеду – 1:1.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1.

У цьому сезоні на скарбничці Романа Зозулі три голи і дві результативні передачі в 33 матчах Сегунди. Свій останній гол він забив ще в жовтні 2019 .

Альбасете посідає 18 місце в чемпіонаті, випереджаючи зону вильоту на три очки. Наступний матч команда зіграє на виїзді проти Малаги вже 5 липня.

Огляд матчу Альбасете – Алькоркон