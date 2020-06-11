"Зозуля залишається нацистом": фанати "Райо Вальєкано" знову обізвали українця
В іспанській Сегунді відбулося догравання поєдинку 20 туру за участі "Райо Вальєкано" і "Альбасете", де грає український форварда Романа Зозулі. Фанати знову непривітно зустріли українця.
До початку поєдинку фанати суперника вивісили кілька банерів, образливий напис на одному з яких був у сторону українця: "Зозуля був і залишається нацистом", пише unionrayo.es.
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Конфлікт продовжується
Конфлікт між Зозулею і вболівальниками "Райо Вальєкано" почався ще з 2017 року, коли український футболіст повинен був перейти в цей клуб на правах оренди з "Бетіса", але проти трансферу виступили фанати, які звинуватили гравця у нацистських поглядах за підтримку української армії.
- 15 грудня 2019 року матч першого кола між "Райо" та "Альбасете" був перерваний після першого тайму через образи Романа фанами господарів.
- Зокрема, українця називали нацистом. Після цього "Альбасете" відмовився продовжувати гру.
- Унаслідок скандалу "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом. Клуб оскаржив рішення, однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу залишив покарання у силі.
- "Райо Вальєкано" звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).
Єдиний гол вирішив долю поєдинку
Зозуля був активний із перших секунд матчу. Потім перевага була на стороні господарів матчу.
На 61-й хвилині "Райо" організував результативну атаку. М'яч отримав Адвінкула та неймовірним ударом у дальній верхній кут відкрив рахунок.
"Райо Вальєкано" не зупинився та продовжував контролювати ситуацію на полі. Фінальний свисток судді зафіксував мінімальну перемогу "Райо" – 1:0.
Додамо, що переможці матчу набрали 43 очки та піднялися на 7 місце. Команда ж українця залишився на 18 сходинці з 35 пунктами в активі.