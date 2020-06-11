В іспанській Сегунді відбулося догравання поєдинку 20 туру за участі "Райо Вальєкано" і "Альбасете", де грає український форварда Романа Зозулі. Фанати знову непривітно зустріли українця.

До початку поєдинку фанати суперника вивісили кілька банерів, образливий напис на одному з яких був у сторону українця: "Зозуля був і залишається нацистом", пише unionrayo.es.

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Конфлікт продовжується

Конфлікт між Зозулею і вболівальниками "Райо Вальєкано" почався ще з 2017 року, коли український футболіст повинен був перейти в цей клуб на правах оренди з "Бетіса", але проти трансферу виступили фанати, які звинуватили гравця у нацистських поглядах за підтримку української армії.

15 грудня 2019 року матч першого кола між "Райо" та "Альбасете" був перерваний після першого тайму через образи Романа фанами господарів.

Зокрема, українця називали нацистом. Після цього "Альбасете" відмовився продовжувати гру.

Унаслідок скандалу "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом. Клуб оскаржив рішення, однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу залишив покарання у силі.

"Райо Вальєкано" звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Єдиний гол вирішив долю поєдинку

Зозуля був активний із перших секунд матчу. Потім перевага була на стороні господарів матчу.

На 61-й хвилині "Райо" організував результативну атаку. М'яч отримав Адвінкула та неймовірним ударом у дальній верхній кут відкрив рахунок.

"Райо Вальєкано" не зупинився та продовжував контролювати ситуацію на полі. Фінальний свисток судді зафіксував мінімальну перемогу "Райо" – 1:0.

¡GOLL PERUANO EN ESPAÑA!



Mira el golazo que acaba marcar Luis Advincula para poner el primero para el Rayo Vallecano ante el Albacete por la #LigaSmartBank



Video: Deporteros



pic.twitter.com/7tOwkEP5l8 — Guerreros Peruanos #QuedateEnCasa (@PeruanosInfo) June 10, 2020

Додамо, що переможці матчу набрали 43 очки та піднялися на 7 місце. Команда ж українця залишився на 18 сходинці з 35 пунктами в активі.