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Зозуля міг опинитися в команді Ярмоленка – українець пояснив, чому зірвався трансфер

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Роман Зозуля / Getty Images

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля розповів, як один поєдинок Ліги Європи вплинув на його подальшу кар'єру.

Роман Зозуля міг опинитися в складі "Вест Хему", за який грає інший українець Андрій Ярмоленко. Про це сам футболіст розповів у програмі "Профутбол".

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Хотів би знову пережити з іншим результатом матч з "Тоттенхемом". Я забив гол, все йшло добре, але потім вилучення сталося. Підвів команду. А перед матчем я зустрічався з керівництвом "Вест Хема", вони сказали, що хочуть мене, але після гри, думаю, червона картка їх злякала,
– поділився Зозуля.

Як відомо, Зозуля покинув "Дніпро" у 2016 році, перейшовши до іспанського "Бетіса". На разі українець виступає за "Альбасете" в другому дивізіоні Іспанії.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко відновлюється після травми м'яза стегна, яку отримав 16 грудня 2019 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Андрій Ярмоленко Вест Хем Роман Зозуля Футбол
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