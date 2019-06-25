Зозуля може перейти в інший іспанський клуб

Роман Зозуля, який все ще є гравцем "Албасете", може продовжити кар'єру в іншому іспанському клубі. Зозуля потрапив у сферу інтересів "Кадіса".

Про інтерес "Кадіса" до 29-річного українця повідомляє іспанське видання Diario de Cadiz. Деталі можливого переходу й умови контракту не повідомляються.

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Втім, видання наводить аргументи через які трансфер може не відбутися. Зокрема, трансферу може перешкодити бажання українця грати в Ла Лізі або інших європейських чемпіонатах. "Кадіс" же посів сьоме місце в Сегунді й проведе наступний сезон знову в другій лізі.

Також проблемою може стати висока зарплата нападника. Через завищені вимоги Роману не вдається домовитися і з "Альбасете". Контракт з клубом закінчується цього місяця.

В Україні ЗМІ пов'язують Зозулю з "Мальоркою", яка вийшла Прімеру. Зозуля готовий перейти до "червоно-чорних", оскільки вони будуть грати у Прімері. Також на гравця начебто претендують іспанські клуби "Вальядолід", "Хетафе" й "Гранада".

Але журналіст видання El Digital de Albacete Уго Пінья вважає малоймовірним трансфер Романа Зозулі в клуб Прімери. За його словами, причиною служить погана репутація українця.

У минулому сезоні Зозуля забив 11 голів і зробив 2 результативні передачі у 37 матчах за іспанський клуб.