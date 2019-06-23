Зозуля не може домовитися про контракт з іспанським клубом

Форвард Роман Зозуля й іспанський клуб "Альбасете" не можуть домовитися про продовження контракту. Чинна угода сторін діє до 30 червня 2019 року.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, Зозуля запросив в "Альбасете" занадто велику зарплату.

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Контракт Зозулі з "Альбасете" міг бути автоматично продовжений, якби клуб вийшов у Прімеру. Проте у півфінальному протистоянні "Альбасете" програв "Мальорці", тому як мінімум ще один сезон проведе в Сегунді.

ЗМІ повідомляють, що клуб підготував покращені умови для гравця. Чи прийняв їх Зозуля – наразі не відомо.

В Україні ЗМІ пов'язують Зозулю з "Мальоркою", яка бореться з "Депортіво" за Прімеру. Перший матч "Мальорка" програла 2:0. Зозуля начебто готовий перейти до "червоно-чорних", якщо вони вийдуть у Прімеру.

Журналіст видання El Digital de Albacete Уго Пінья вважає малоймовірним трансфер Романа Зозулі в клуб Прімери. За його словами, причиною служить погана репутація українця.

У сезоні, що завершився Зозуля забив 11 голів і зробив 2 результативні передачі у 37 матчах за іспанський клуб.