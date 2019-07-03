Зозуля офіційно уклав угоду з іспанським клубом

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Роман Зозуля
Роман Зозуля

Український нападник Роман Зозуля продовжить виступати за іспанський "Альбасете". Гравець підписав новий контракт з клубом.

Новий контракт Романа Зозулі та "Альбасете" діятиме до літа 2021 року. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Попередній контракт Зозулі та "Альбасете" закінчився влітку 2019 року. Команда хотіла зберегти нападника, адже не виконала завдання виходу у Прімеру. Сам же нападник мав декілька пропозицій від інших клубів. Серед них і київське "Динамо".

У минулому сезоні Зозуля зіграв 37 матчів за "Альбасете". Він забив 11 голів та віддав три результативні передачі.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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