Зозуля офіційно уклав угоду з іспанським клубом
Український нападник Роман Зозуля продовжить виступати за іспанський "Альбасете". Гравець підписав новий контракт з клубом.
Новий контракт Романа Зозулі та "Альбасете" діятиме до літа 2021 року. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
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Попередній контракт Зозулі та "Альбасете" закінчився влітку 2019 року. Команда хотіла зберегти нападника, адже не виконала завдання виходу у Прімеру. Сам же нападник мав декілька пропозицій від інших клубів. Серед них і київське "Динамо".
У минулому сезоні Зозуля зіграв 37 матчів за "Альбасете". Він забив 11 голів та віддав три результативні передачі.
Джерело: 24 канал
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