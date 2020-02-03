Зозуля офіційно залишився без тренера в Іспанії

Луїс Мігель Раміс офіційно покинув тренерський місток іспанського клубу "Альбасете". У команді виступає український нападник Роман Зозуля.

Причиною відставки Раміса стали невдалі результати в Сегунді (друга за значущістю ліга Іспанії), повідомляє сайт "Альбасете".

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Якщо в минулому сезоні "Альбасете" боровся за вихід до елітного дивізіону Іспанії, то в цьому сезоні перебуває у зоні вильоту.

Після 25 турів команда Романа Зозулі посідає 19-у сходинку, набравши 28 очок.

В "Альбасете" найгірший напад чемпіонату – всього 18 забитих голів при 31 пропущеному м'ячу.

Також в "Альбасете" повідомили, що тренерський штаб разом з Рамісом покинуть Хосе Гіль, Іван Мадроньо та Мігель Анхель Фернандес.

Oficial | Ramis no continuará en el banquillo del Albacete Balompié



Desde el club queremos agradecer la entrega, profesionalidad y gran trabajo del entrenador y su cuerpo técnico. https://t.co/pUUp0OQKj2 — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) February 3, 2020

Луїс Мігель Раміс підтримував Романа Зозулю у скандалі з фанатами "Райо Вальєкано". Він очолював "Альбасете" з 2018 року.

В останньому матчі під орудою Раміса "Альбасете" програв "Ов'єдо", за який виступає український воротар Андрій Лунін.

У тій грі Роман Зозуля заробив пенальті, яке Андрій Лунін впевнено парирував.