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Зозуля офіційно залишився без тренера в Іспанії

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Луїс Мігель Раміс / albacetebalompie.es

Луїс Мігель Раміс офіційно покинув тренерський місток іспанського клубу "Альбасете". У команді виступає український нападник Роман Зозуля.

Причиною відставки Раміса стали невдалі результати в Сегунді (друга за значущістю ліга Іспанії), повідомляє сайт "Альбасете".

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Якщо в минулому сезоні "Альбасете" боровся за вихід до елітного дивізіону Іспанії, то в цьому сезоні перебуває у зоні вильоту.

Після 25 турів команда Романа Зозулі посідає 19-у сходинку, набравши 28 очок.

В "Альбасете" найгірший напад чемпіонату – всього 18 забитих голів при 31 пропущеному м'ячу.

Також в "Альбасете" повідомили, що тренерський штаб разом з Рамісом покинуть Хосе Гіль, Іван Мадроньо та Мігель Анхель Фернандес.

Луїс Мігель Раміс підтримував Романа Зозулю у скандалі з фанатами "Райо Вальєкано". Він очолював "Альбасете" з 2018 року.

В останньому матчі під орудою Раміса "Альбасете" програв "Ов'єдо", за який виступає український воротар Андрій Лунін.

У тій грі Роман Зозуля заробив пенальті, яке Андрій Лунін впевнено парирував.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Роман Зозуля
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