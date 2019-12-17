Зозуля планує вийти на публіку, щоб озвучити думки щодо ситуації з фанами "Райо Вальєкано"

Журналіст Ігор Циганик розповів, що розмовляв з Романом Зозулею після образ з боку фанатів "Райо Вальєкано". Він повідомив, що Зозуля може дати пресконференцію щодо ситуації з фанатами "Райо Вальєкано".

У програмі "Циганик Live" на FootballHub він підтвердив, що говорив із Зозулею. "По розмові зрозумів, що абсолютно свідомо все робить, знає, чому це робить, і що відбувається насправді", – сказав Циганик.

Читайте також: Скандал з Романом Зозулею: чому фанати називають його нацистом і до чого тут Росія

За словами Циганика, футболісти "Альбасете", за який грає Роман, підтримали Зозулю перед виїздом на матч з "Райо Вальєкано". "Сказали, що будуть в будь-якому випадку за Рому. Якщо будуть образи, вони будуть його захищати", – заявив журналіст.

Зозуля сказав, що нинішній колектив в "Альбасете" нагадує йому той, що був у "Дніпрі", де всі були один за одного. Ромі дуже приємно, що в Іспанії багато людей розуміють, що ця історія проплачена. Це пропагандистська історія не так проти однієї людини, а як проти українця, який буде захищати свою країну. Так само розуміє сам Зозуля,

– резюмував Циганик.

Циганик заявив, що в Зозулі в планах вийти на публіку, щоб озвучити свої думки щодо ситуації з фанатами "Райо". Можливо, він дасть пресконференцію.

Також Циганик заявив, що Зозулю підтримав екстренер "Дніпра" іспанець Хуанде Рамос. Рамос сказав, що Зозуля тепер у центрі іспанського футболу.

Що відомо про скандал довкола Зозулі?

15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом.



Головний арбітр гри двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити. Поєдинок не було дограно.

Варте уваги: Зеленський підтримав Зозулю: Ти справжній патріот

На захист Зозулі стали футболісти "Альбасете", Ла Ліга, українські клуби та чиновники, МЗС, президент Володимир Зеленський та багато інших.

Чому фанати "Райо" ображали Зозулю?

1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

Новини за темою: Тренер "Альбасете" розповів, як вирішив зупинити матч через образи на адресу Зозулі

Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.

Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.