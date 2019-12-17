Зозуля планує вийти на публіку, щоб озвучити думки щодо ситуації з фанами "Райо Вальєкано"
Журналіст Ігор Циганик розповів, що розмовляв з Романом Зозулею після образ з боку фанатів "Райо Вальєкано". Він повідомив, що Зозуля може дати пресконференцію щодо ситуації з фанатами "Райо Вальєкано".
У програмі "Циганик Live" на FootballHub він підтвердив, що говорив із Зозулею. "По розмові зрозумів, що абсолютно свідомо все робить, знає, чому це робить, і що відбувається насправді", – сказав Циганик.
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За словами Циганика, футболісти "Альбасете", за який грає Роман, підтримали Зозулю перед виїздом на матч з "Райо Вальєкано". "Сказали, що будуть в будь-якому випадку за Рому. Якщо будуть образи, вони будуть його захищати", – заявив журналіст.
Зозуля сказав, що нинішній колектив в "Альбасете" нагадує йому той, що був у "Дніпрі", де всі були один за одного. Ромі дуже приємно, що в Іспанії багато людей розуміють, що ця історія проплачена. Це пропагандистська історія не так проти однієї людини, а як проти українця, який буде захищати свою країну. Так само розуміє сам Зозуля,
– резюмував Циганик.
Циганик заявив, що в Зозулі в планах вийти на публіку, щоб озвучити свої думки щодо ситуації з фанатами "Райо". Можливо, він дасть пресконференцію.
Також Циганик заявив, що Зозулю підтримав екстренер "Дніпра" іспанець Хуанде Рамос. Рамос сказав, що Зозуля тепер у центрі іспанського футболу.
Що відомо про скандал довкола Зозулі?
15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом.
Головний арбітр гри двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити. Поєдинок не було дограно.
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На захист Зозулі стали футболісти "Альбасете", Ла Ліга, українські клуби та чиновники, МЗС, президент Володимир Зеленський та багато інших.
Чому фанати "Райо" ображали Зозулю?
1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.
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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.
Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.