Зозуля покине "Альбасете" після невиходу команди у Прімеру

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Роман Зозуля покине "Альбасете"
Роман Зозуля покине "Альбасете" / Фото з відкритих джерел

Український нападник Роман Зозуля покине "Альбасете", який не зміг вийти в іспанську Прімеру.

Про це розповів у ексклюзивному коментарі "Футбол 24" провідний спортивний журналіст "Альбасете" Уго Пінья.

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Зозуля, можливо, провів свій останній поєдинок за "Альбасете". Залишається дочекатись, чи запропонує йому клуб новий контракт. Дуже сумнівно, що він залишиться в Іспанії.

Команда 29-річного нападника за сумою двоматчевого протистояння 1/2 фіналу плей-оф поступилася "Мальорці" з рахунком 1:2.

Зазначимо, що "Альбасете" виграв другу дуель у суперника (1:0), але це не допомогло їм здобути путівку до фіналу. Що стосується Зозулі, то він відіграв в обох іграх усі 90 хвилин, проте відзначитися результативними діями йому так і не вдалося.

Спорт 24 писав, що фанати "Альбасете" після матчу своєї команди проти "Мальорки" закликали українця Романа Зозулю не покидати клуб.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Зозуля
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