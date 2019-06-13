Зозуля відкритий для всіх пропозицій, в тому числі з боку "Динамо", – журналіст

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / Фото з відкритих джерел

Нападник "Альбасете" Роман Зозуля відкритий до трансферним пропозицій, в тому числі і з боку "Динамо".

Про це повідомив журналіст El Digital de Albacete Уго Пінья.

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Зозуля відкритий до всіх пропозицій, зокрема, і до інтересу з боку "Динамо". На нього також виходили інші клуби. "Альбасете" на даний момент не спілкувався з гравцем з приводу продовження контракту. Вони хочуть дізнатися, де почнуть наступний сезон (Сегунда або Прімера), а вже після цього будуть приймати конкретні рішення. Рішення Зозулі буде залежати від пропозиції "Альбасете". Якщо його влаштують запропоновані клубом умови, то він залишиться, в іншому випадку - покине команду,
– сказав Пінья

Раніше Спорт 24 писав, що Роман Зозуля найближчим часом може опинитися в київському "Динамо". Сторони перебувають на початковій стадії переговорів. Київський клуб вже зробив пропозицію 29-річному українцю, який після цього взяв час на роздуми.

За підсумками сезону, що завершився, команда Зозулі фінішувала на 4 місці в Сегунді, і тепер на "Альбасете" чекають стикові матчі за право виступати в Прімері.

Зозуля є вихованцем київського "Динамо", але, так і не зумівши закріпитися в першій команді "біло-синіх", 2011 року він перейшов до "Дніпра", в якому виступав до 2016 року. Після цього для форварда розпочався його іспанський період кар'єри: "Бетіс", "Райо Вальєкано" і, нарешті, "Альбасете".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Роман Зозуля
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