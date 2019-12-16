Зозуля відповів про образи фанатів "Райо": Вони мене ображають, бо я приймаю душ та вмію читати

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Роман Зозуля / Фото із соцмереж

Український нападник відповів на звинувачення вболівальників "Райо Вальєкано" у тому, що він нацист.

Нагадаємо: Матч чемпіонату Іспанії зупинили через образливі вигуки у бік українця Зозулі

У своїй відповіді українець був дещо іронічний.

"Вони мене ображають не через те. що я нацист. Вони мене ображають, бо я приймаю душ кожного дня і вмію читати. А в цьому районі мізерних людей такі речі погано сприймаються", – цитує Зозулю журналіст Альваро Беніто.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Скандал з Романом Зозулею Роман Зозуля
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