Зозуля відповів про образи фанатів "Райо": Вони мене ображають, бо я приймаю душ та вмію читати
Український нападник відповів на звинувачення вболівальників "Райо Вальєкано" у тому, що він нацист.
Нагадаємо: Матч чемпіонату Іспанії зупинили через образливі вигуки у бік українця Зозулі
У своїй відповіді українець був дещо іронічний.
"Вони мене ображають не через те. що я нацист. Вони мене ображають, бо я приймаю душ кожного дня і вмію читати. А в цьому районі мізерних людей такі речі погано сприймаються", – цитує Зозулю журналіст Альваро Беніто.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі