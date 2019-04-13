Зозуля вирішив, як розбереться з іспанським політиком, який обізвав його неонацистом

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля збирається подати в суд на іспанського політика Пабло Іглесіаса, який назвав українця "неонацистом".

Про це повідомив агент українця Володимир Кузьменко.

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29-річний Роман Зозуля, якого лідер об'єднання іспанських лівих "Подемос-Унідос" назвав неонацистом, спільно зі своїм клубом готує позов до суду. Зозуля особисто звернувся до юристів "Альбасете", які допоможуть йому довести справу до суду.

Представник екс-нападника "Динамо" та "Дніпра" Володимир Кузьменко відзначив, що "Пабло Іглесіас повинен займатися власними справами, а Зозуля – сильний хлопець, який присвятить себе футболу попри те, що ця ситуація його засмутила".

Спорт 24 писав, що раніше на захист українця стали в його команді та Федерації футболу України.

Скандал навколо Романа Зозулі: що трапилось

1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводилися його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.



Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.



Відтак перехід гравця у Райо" було зірвано. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь".



Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі. 29-річний футболіст в поточному сезоні зіграв 28 матчів за "Альбасете", відзначившись 8 голами й 2 результативними передачами. Його команда йде на третій сходинці в Сегунді та має шанс на підвищення у класі.

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