Зозуля забив черговий ефектний гол в Іспанії: відео
Український футболіст Роман Зозуля забив черговий м'яч у матчі іспанської Сегунди (Друга за значимістю тамтешня ліга).
Форвард "Альбасете" відзначився у воротах "Тенеріфе".
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Українець зрівняв рахунок на 28-й хвилині матчу. Роман в ефектному стрибку переправив м'яч у сітку ударом головою.
Зазначимо, що поєдинок завершився нічиєю 2:2.
Наразі у турнірній таблиці "Альбасете" посідає 3 сходинку, а "Тенеріфе" – 15-у.
У цьому сезоні Зозуля зіграв за свій клуб у 22 матчах. На його рахунку 7 голів та 2 результативні передачі.
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