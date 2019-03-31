Зозуля забив черговий ефектний гол в Іспанії: відео

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / twitter.com/AlbaceteBPSAD

Український футболіст Роман Зозуля забив черговий м'яч у матчі іспанської Сегунди (Друга за значимістю тамтешня ліга).

Форвард "Альбасете" відзначився у воротах "Тенеріфе".

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Українець зрівняв рахунок на 28-й хвилині матчу. Роман в ефектному стрибку переправив м'яч у сітку ударом головою.

Зазначимо, що поєдинок завершився нічиєю 2:2.

Наразі у турнірній таблиці "Альбасете" посідає 3 сходинку, а "Тенеріфе" – 15-у.

У цьому сезоні Зозуля зіграв за свій клуб у 22 матчах. На його рахунку 7 голів та 2 результативні передачі.

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Теги: Спорт Футбол
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