Зозуля забив черговий ефектний гол в Іспанії: відео

Український футболіст Роман Зозуля забив черговий м'яч у матчі іспанської Сегунди (Друга за значимістю тамтешня ліга).

Форвард "Альбасете" відзначився у воротах "Тенеріфе".

Читайте також: Зозуля знову став жертвою іспанських вболівальників

Українець зрівняв рахунок на 28-й хвилині матчу. Роман в ефектному стрибку переправив м'яч у сітку ударом головою.

Зазначимо, що поєдинок завершився нічиєю 2:2.

Наразі у турнірній таблиці "Альбасете" посідає 3 сходинку, а "Тенеріфе" – 15-у.

У цьому сезоні Зозуля зіграв за свій клуб у 22 матчах. На його рахунку 7 голів та 2 результативні передачі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram