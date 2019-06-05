Зозуля забив черговий гол за "Альбасете", але його команда програла принциповий матч: відео

Український нападник Роман Зозуля забив 11-ий гол за "Альбасете". Але його команда вдома поступилася "Малазі", яка грала у меншості. Вилучили колишнього футболіста львівських "Карпат" та донецького "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещука.

У випадку перемоги "Альбасете" зберігав шанси зачепитися за друге місце та отримати пряме підвищення у Прімеру. Натомість третє та четверте місце змушувало команду пробиватися в еліту через перехідні матчі. Тож команді Зозулі треба було перемагати "Малагу", за яку виступають українець Євген Селезньов та орендований у донецького "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук. Та перший навіть не потрапив до заявки на матч, а другий отримав дві жовті картки та залишив свою команду у меншості.

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Сам матч розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про Хосе Антоніо Реєса, який загинув в автокатастрофі.

"Малага" вийшла вперед вже на 16-ій хвилині, коли неймовірний за красою гол вдався Онтіверосу. Надаль, який стояв на воротах, не зумів дотягнутися до м'яча.

Подвоїла перевагу "Малага" вже у другому таймі. Після пасу Бланко-Лещука забив Н'Діає. Це сталося на 52-ій хвилині. А вже на 54-ій нападник отримав другу жовту картку та залишив "Малагу" у меншості.

Цим одразу скористалися господарі. Зозуля вразив ворота суперників після навісу Техеро. Це 11-ий гол Зозулі за команду в цьому сезоні.

Згодом українець мав ще одну нагоду забити після удару в дотик, але цього разу Мунір зіграв надійно.

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"Альбасете" програє та втрачає шанс на друге місце. А після поразки "Малазі" пропускає "анчоусів" на третє місце, опустившись на четверте. В команд по 71 набраному очку, ї їм доведеться грати перехідні матчі за вихід в Прімеру.