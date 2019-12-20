Зозуля зізнався, чому зробив фото в майці з номером 18 на тлі табло з рахунком 14:88

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля 19 грудня виступив з офіційною заявою після інциденту з фанатами "Райо Вальєкано".

Під час пресконференції Зозуля розповів, чому зробив фото в майці з номером 18 на тлі табло з рахунком 14:88.

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Мені тоді дали майку з номером 18, не я вибирав її. Я не знав про політичне значення цієї цифри, як і 95% людей в світі. Тоді я в кінці матчу зауважив великий розрив по очках. Це привернуло мою увагу, саме тому я зробив те фото. На табло був рахунок 14:88,

– сказав Зозуля.



Роман Зозуля в майці з номером 18 на тлі табло з рахунком 14:88

Число 18 має нацистської символіки, оскільки ініціали Адольфа Гітлера (AH) в латинському алфавіті за порядковим номером мають цифри 1 і 8. Перша буква А, восьма – H.

Цифра 88 теж має нацистський підтекст, оскільки обидві перші літери з вітання Гітлера восьмі в алфавіті.

Що відомо про скандал?15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом.



Головний арбітр гри двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити. Поєдинок не було дограно.

Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?

1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.

Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.