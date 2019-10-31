Зозулю визнали найкращим гравцем Альбасете за підсумками жовтня

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / twitter.com

Український футболіст Роман Зозуля, який наразі грає за іспанський клуб "Альбасете", став найкращим гравцем за жовтень.

Такі результати оприлюднив портал Fútbol Mahou, пише сайт "Трібуна".

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Переможця визначали вболівальники методом голосування. У жовтні 29-річний українець у п'яти матчах забив 2 м'ячі. Це допомогло "Альбасети" піднятися на п'яту сходинку турнірної таблиці Сегунди. У сезонному доробку Зозулі уже 12 поєдинків, три голи і один результативний пас.

Дивіться відеоогляд матчу "Альбасете" – "Кадіс"

Нагадаємо, влітку в українського нападника закінчився термін контракту з іспанським "Альбасете". Клуб та гравець тривалий час вели перемовини, які закінчились підписанням нової угоди

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Автор: Северин Трач
Теги: Новини Спорту Новини України Спорт Футбол Роман Зозуля Нагороди
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