Зозулю визнали найкращим гравцем Альбасете за підсумками жовтня
Український футболіст Роман Зозуля, який наразі грає за іспанський клуб "Альбасете", став найкращим гравцем за жовтень.
Такі результати оприлюднив портал Fútbol Mahou, пише сайт "Трібуна".
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Переможця визначали вболівальники методом голосування. У жовтні 29-річний українець у п'яти матчах забив 2 м'ячі. Це допомогло "Альбасети" піднятися на п'яту сходинку турнірної таблиці Сегунди. У сезонному доробку Зозулі уже 12 поєдинків, три голи і один результативний пас.
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Нагадаємо, влітку в українського нападника закінчився термін контракту з іспанським "Альбасете". Клуб та гравець тривалий час вели перемовини, які закінчились підписанням нової угоди