Зрадник України не зіграє за Росію на Чемпіонаті світу з баскетболу 2019

Центровий Джоель Боломбой через проблеми зі стопою не зможе зіграти на чемпіонаті світу в Китаї.

Гравець зможе приступити до тренування лише через 2-3 тижні. У той час як Чемпіонат світу з баскетболу 2019 року відбудеться в Китаї з 31 серпня по 15 вересня.

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Варто нагадати, що Джоель Боломбой народився 28 січня 1994 року у Донецьку у сім'ї батька-конголезця та матері-росіянки. Однак у 4-річному віці родина перебралася до США, де хлопець закінчив школу та виступав за баскетбольну команду університету Вебер Стейт. У 2016 році його на драфті обрала команда "Юта Джаз" під 52-им номером. Однак вже наступного сезону він перейшов до "Мілуокі Бакс". Загалом зіграв лише у 20 матчах за ці клуби в NBA. Більше часу грав у G-League.

У цьому ж 2017 році 206-сантиметровий гравець увійшов у розширений список кандидатів до збірної України для підготовки на Євробаскет. Однак на турнір гравець так і не поїхав. Загалом його неодноразово викликали до збірної України. Але він кожного разу знаходив причини відмовити. Влітку 2018 року гравець перебрався у російський клуб ЦСКА та вирішив прийняти російське громадянство.

Вже після цього в одну з матчів за збірну Росії на товариському турнірі спричинив масову бійку, в якій взяли участь не лише усі десять баскетболістів, які перебували на паркеті, але й арбітри.

Збірна Росії на першому груповому етапі Чемпіонату світу 2019 зіграє з Нігерією, Аргентиною і Південною Кореєю. Вперше в турнірі зіграють 32 збірні, сім з яких отримують путівки на Олімпійські ігри 2020.