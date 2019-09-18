Екс-українка Стадник стала дворазовою чемпіонкою світу з боротьби

Вихованка львівської школи боротьби Марія Стадник виграла золото чемпіонату світу із боротьби для збірної Азербайджану.

У фіналі Марія, котра традиційно виступала під керівництвом чоловіка, перемогла головну сенсацію турніру, румунку Емілію Аліну Вуч.

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За підсумками двох періодів екс-українка впевнено перемогла із рахунком 9:0.

Таким чином, 31-річна Стадник стала чемпіонкою світу вдруге після 2010 року. Крім того, вона триразова призерка Олімпійських ігор, семиразова чемпіонка світу і дворазова переможниця Європейських ігор.

Також варто зазначити, що українська борчиня Ірина Коляденко стала сенсаційною фіналісткою чемпіонату світу з боротьби.

В півфіналі Коляденко за рахунку 5:5 завдяки тому, що провела результативну дію останньою, перемогла американку Форрест Молінарі. Причому переможний накат наша борчиня виконала на заключних секундах сутички.

Фінальна сутичка у ваговій категорії до 65 кг відбудеться під час вечірньої сесії 19 серпня, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом. Суперницею Коляденко буде 29-річна росіянка Інна Тражукова.