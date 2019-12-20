Зрив підготовки українців до Олімпіади-2020: реакція міністра спорту Бородянського

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відреагував на скандал навколо підготовки українських спортсменів до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Нагадаємо, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул записав відеозвернення, в якому заявив, що міністерство культури, молоді та спорту може не оплатити підготовку українських спортсменів. Мова йшла про суму в 4,5 мільйони гривень.

Більше про це: Україна може залишитися без медалей Олімпіади-2020: немає грошей на підготовку спортсменів

Натомість Володимир Бородянський заявив, що питання з фінансуванням буде вирішено протягом декількох днів. Відповідну заяву він озвучив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Сума, яка затримується, – це 4,5 мільйони гривень. Все вирівняється буквально за 2-3 дні. Я хочу запевнити, що підготовка до Олімпіади та її проведення – все буде дуже добре", – переконує Бородянський.

"Ми ж розуміємо, що є календар підготовки до змагань", – додав міністр.

Нагадаємо, Олімпіада 2020 відбудеться в Токіо з 24 липня до 9 серпня.