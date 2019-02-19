Зробили пропозицію Повєткіну і чекаємо на його реакцію, – промоутер Усика

Олександр Красюк промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) заявив, що незабаром команді українця повинен дати відповідь по бою росіянин Олександр Повєткін (34-2, 24 КО).

За його словами, вони вже зробили офіційний запит команді Повєткіна щодо проведення поєдинку. Також Красюк розповів, яка саме вірогідність аншлагу на цю можливу зустріч.

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Все просто. Ми зробили пропозицію Повєткіну і чекаємо його реакції. Не просто так чекаємо, а сьогодні-завтра ми повинні отримати відповідь - так чи ні. Чи буде цікавий бій українця і росіянина американській публіці? У Чикаго – одна з найбільших українських діаспор – там сотні тисяч живе. Так звичайно, попит буде. Навіть немає сумнівів, що він буде. Усик у нас боєць року за версією п'яти або семи різних організацій. Ми занадто погано думаємо про Усика,

– сказав Красюк у коментарі "Сегодня".

До слова, сторона російського боксера теж не заперечує ведення переговорів з українською командою.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

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