"Зробіть бій з товстоголовим Хабібом": Фергюнсон просить UFC організувати поєдинок з росіянином

Американський боєць Тоні Фергюсон звернувся до президента UFC Дейна Уайта з проханням організувати бій з Хабібом Нурмагомедовим.

Тоні бажає, щоб їхня зустріч відбулася 14 грудня на UFC 245.

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Фергюсон виклав в Twitter фото з особами своїх переможених суперників з підписом: "Упевнений, що ми знайдемо місце і для товстої голови Хабіба. Дейн Уайт, давай зробимо це 14 грудня. Тільки чемпіонське лайно!".

Раніше Уайт повідомляв, що на UFC 245 пройде три титульні бої. Уже відомі два з них: чемпіонка двох дивізіонів Аманда Нуньєс проти Жермен де Рандамі, а також чемпіон в напівлегкій вазі Макс Холлоуей проти Алекса Волкановскі.

Спорт 24 писав, що 6 жовтня Нурмагомедов здобув впевнену перемогу над Пор'є на UFC 242. Після цього головним кандидатом на чемпіонський бій є Тоні Фергюсон.