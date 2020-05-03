Зробив ставку на свій трансфер: зірку "Атлетіко" можуть дискваліфікувати на тривалий термін

Зірку "Атлетіко" та збірної Англії Кірана Тріпп'є можуть відсторонити від футболу на тривалий термін. Гравець підозрюється у ставці на свій трансфер з "Тоттенхема" в "Атлетіко".

Футбольна асоціація Англії офіційно висунула звинувачення на адресу захисника, інформує сайт FA. Асоціація вважає, що футболіст порушив правила про ставки.

Читайте також АПЛ розширять і проводитимуть матчі без глядачів : нові деталі відновлення сезону

29-річний гравець повинен до 18 травня відповісти на звинувачення. Кіран ризикує отримати дискваліфікацію на 4 місяці.

Звинувачення стосуються передбачуваних ставок у зв'язку з переходом Тріпп'є в "Атлетіко" в липні 2019 року, інформує Sky Sports.

Я хочу прояснити, що, будучи професійним футболістом, я ні разу не робив пов'язаних з футболом ставок, і не отримував ніякої фінансової вигоди від ставок інших гравців,

– відповів Тріпп'є на звинувачення.

Кіран перейшов до "Атлетіко" влітку 2019 року за понад 20 мільйонів фунтів.

Свого часу правило про ставки порушив англійський нападник Даніель Старрідж.

Він поширив інформацію, що дозволило його братові зробити ставку на перехід гравця у "Севілью" у січні 2018 року.

Старріджа за це усунули від футболу на чотири місяці і оштрафували на 150 тисяч фунтів.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.