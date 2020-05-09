Девіс: Я зламаю Ломаченка в дев'яти або десяти раундах

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) вважає, що поб'є чемпіона WBC WBA WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Слова американця цитує Boxing News 24.

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"Я думаю, що я один з найкращих боксерів разом з Пак'яо, Спенсом, Канело і Кроуфордом. Я відчуваю, що моїх навичок достатньо, щоб бути з ними на одному рівні. Якби у мене можливість, то я побився б з усіма: Раяном Гарсією, Хейні, Ломаченком. Я хочу битися з усіма ними. Для цього має наступити правильний час. Але я хочу всі ці бої".

Ломаченко? Я вважаю, що зламаю його в дев'яти або десяти раундах. Існує не так вже й багато боксерів, які можуть боксувати зі мною на рівних в легкому і другій напівлегкій дивізіонах,

– сказав боксер.

Що відомо про Девіса?

Професіональну кар'єру боксера розпочав 2013 року.

У вересні 2019 року Девіс відмовився від титулу суперчемпіона WBA у другій напівлегкій вазі і перейшов у легку вагу.

Також боксер має прізвище "Танк" та славиться скандалами і проваленими зважуваннями. Якщо Ломаченко зазвичай мовчазний і скромний, то Джервонта – це повна протилежність. Саме з цієї причини такої поєдинок викличе величезний ажіотаж у публіки, якщо він відбудеться.

Інтереси американця представляє Флойд Мейвезер-молодший, що робить їх протистояння ще цікавішим.

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