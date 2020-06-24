Чемпіонат Іспанії вже набрав оберти та впродовж тижня продемонструє нам декілька цікавих матчів. Зокрема, інтрига за чемпіонський титул буде підігріта матчем, в якому "Реал" прийматиме аутсайдера "Мальорку", "Вершковим" потрібно перемагати, щоб повернутися на перше місце в турнірній таблиці.

Якщо до вимушеної паузи команда Зідана дуже часто втрачала очки, то в трьох останніх поєдинках після відновлення сезону в Прімері – перемагала. Мадридці беруть ініціативу у свої руки і, зазвичай, відкривають рахунок у матчі. Поєдинки за участю "Реалу" досить результативні: 3-4 м’ячі мінімум.

До слова "Барселона" у складному матчі мінімально перемогла "Атлетік": відео

"Мальорку" можна сміливо назвати найгіршою командою чемпіонату після його відновлення. Після трьох зіграних турів вони набрали лише одне очко. А за показником пропущених м’ячів "Мальорка" взагалі є найгіршою в чемпіонаті: 50 голів за 30 турів, більше півтора м’яча за гру.

Статистика зустрічей

"Реал" має очевидну перевагу над аутсайдером першості. Прогноз аналітиків Parimatch це також підтверджує. Мадридська команда дуже часто перемагає "Мальорку" і нерідко – із перевагою у 2-3 м’ячі. Саме так було в останньому домашньому матчі, коли "Реал" не відчув супротиву з боку суперника – 5:2. От тільки саме підопічні Вісенте Морено востаннє перемагали в очному протистоянні із "Реалом" – мінімальна перемога 1:0.

Прогноз

"Підопічні Зідана – безумовні претенденти на здобуття перемоги у зустрічі із "Мальоркою". Вважаю, щось дійсно мусить піти не по сценарію, щоб мадридці втратили перемогу", – переконаний тренер збірної України та експерт Олександр Шовковський.

Варто розглянути такі варіанти для ставки на матч "Реал" – "Мальорка"