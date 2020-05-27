Чи зупинять УПЛ після виявлення коронавірусу у футболіста: коментар президента УАФ

УПЛ планує відновити сезон з 30 травня. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що чемпіонат не буде знову повністю зупинений, якщо гравець або тренер захворіють коронавірусом.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "Футбол".

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У разі виявлення захворювання не буде зупинений тур і всі команди не підуть на карантин. Ми вивчали це питання разом з УЄФА. Ми брали до уваги досвід інших країн, де уряд вимагав відходуна карантин всього чемпіонату. Ці ж країни потім змінили своє рішення, тому лише заражений гравець буде поміщений на карантин.

"Рішення по інших гравцях будуть прийматися в залежності від того, наскільки хворим був гравець", – сказав Павелко.

Відновлення УПЛ: головне

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно дограють. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дало дозвіл відновити поєдинки з 30 травня.

Матч "Шахтар" – "Динамо", який відбудеться в першому після відновлення чемпіонату України турі, пройде не в Харкові, а в Києві. Зустріч відбудеться 31 травня. Офіційно цю інформацію підтвердив сайт ФК "Динамо".

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