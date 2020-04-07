Зваблива дівчина-боєць продовжила публікувати фото оголеного тіла

Пейдж Ванзант, дівчина-боєць, яка виступає у UFC, продовжує розважатися на карантині. Американка продовжила публікувати фото оголеного тіла разом з чоловіком.

Декілька днів тому Пейдж опублікувала в інстаграмі дві світлини з чоловіком, які назвала "мистецтвом".

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7-го квітня Пейдж Ванзант опублікувала фото двох світлин, де вони з чоловіком прикриваються пляшкою пива та чипсами. Пейдж заявила, що це їх з чоловіком улюблені речі.

Хто така Пейдж Ванзант? 26-річна американська спортсменка. Виграла вісім з дванадцяти поєдинків в ММА (змішані єдиноборства). Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Її наступна суперниця – Аманда Рібас.

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