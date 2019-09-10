Звабливі танці вболівальниці під час матчу відібрали дар мови в коментатора: відео 18+
У матчі чемпіонату світу з баскетболу між збірними США та Бразилії увагу прикувала не лише гра на паркеті. На трибунах теж було гаряче.
В один з моментів камера оператора вихопила з натовпу палку вболівальницю збірної Бразилії. Вона емоційно рухалася. Зважаючи на те, що зверху на ній була лише майка з тоненькими бретельками, вона активно трясла грудьми.
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Цей момент не залишився поза увагою коментатора матчу. Коли цю вболівальницю показали у сповільненому повторі, він просто перестав говорити. І на мить замовк посередині речення.
Сам матч закінчився перемогою збірної США 89:73. Тож саме американці зіграють у чвертфіналі Чемпіонату світу.
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