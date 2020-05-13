Звернення до Путіна або бій: борець Грицай вже побудував клітку для поєдинку з Усиком – відео

Український борець Богдан Грицай записав нове звернення до боксера Олександра Усика, якого він викликав на бій без правил кілька днів тому.

У відеозверненні на Youtube Грицай похвалив Усика за певні поступки, зокрема за визнання, що Крим і Донбас – це Україна.

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Визнання, що ти українець, стало приємним бонусом. Раніше ти говорив по-іншому. Про те, що немає українців і білорусів, а є один народ – росіяни. Від словоблуддя про братерство росіяни вбили вже 15 тисяч українців. Ти, митрополит Онуфрій, Лєна Бондаренко намагаєтеся збудувати в Україні "русскій мір". Ми заважаємо вам це робити,

– пригадав Грицай.

Також Богдан відповів на бажання Усика проводити бій за правилами боксу:

Тебе і в шахи вчили грати за правилами боксу. Я буду грати за правилами боротьби, а ти як професійний боксер спробуй перемогти мене за правилами боксу.

Грицай не відкинув можливості піти на компроміс. Для цього Усик має записати звернення до Путіна, попередній текст якого Богдан навіть зачитав на відео. "Запиши звернення до Путіна і я тебе обійму, як українець українця. В іншому випадку я тебе теж обійму – як борець боксера. У бійцівській клітці", – підсумував він.

Цікаво, що команда Грицая вже спорудила в олімпійському коледжі імені Івана Піддубного октагон, клітку, в якій проводяться бої без правил.

Усик – Грицай: головне

У суботу, 9-го травня, Богдан Грицай записав відео, в якому публічно розкритикував Усика через політичні погляди боксера.

Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.

Олександр записав відео, яке опублікував в інстаграмі. Усик прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.

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